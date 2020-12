Corona - OÖ verzeichnete als erstes Bundesland über 1.000 Tote

Stelzer: "Hohe Anzahl an Todesfällen muss auch die letzten Skeptiker wachrütteln"

Oberösterreich hat am Donnerstag als erstes Bundesland die Marke von 1.000 Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 überschritten. Der Krisenstab meldete zu Mittag 1.017 Fälle, nachdem schon in der Früh 999 ausgewiesen worden waren. Für Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zeige die "traurige Statistik leider schonungslos auf, wie gefährlich dieses Virus ist. Diese hohe Anzahl an Todesfällen muss auch die letzten Skeptiker wachrütteln", meinte er.

Unter den Toten befinden sich sieben, die noch nicht einmal 50 Jahre alt waren. Besonders stark betroffen - mit einem Anteil von 38 Prozent der gesamten Sterbefälle - sind Alters- und Pflegeheime, in denen seit Ausbruch der Pandemie 390 Bewohner an oder mit Corona gestorben sind. Angesicht dieser Statistik hinter der "vor allem Schicksalsschläge und viel Leid in den Familien" stehen, appellierte der Landeshauptmann an den Weihnachtsfeiertagen "Abstand zu halten, unbedingt die Schutzmaßnahmen zu befolgen, aber auch das Angebot, sich kostenlos testen zu lassen, in Anspruch zu nehmen".

Laut der tagesaktuellen gemeinsamen Statistik der Bundesländer sowie des Innen- und Gesundheitsministeriums rangiert Oberösterreich mit 670,3 Toten pro einer Million Einwohner auch bei der relativen Rate im traurigen Spitzenfeld. Höher ist die Rate demnach nur in Kärnten und der Steiermark mit mehr als 700 pro einer Million.

Insgesamt waren in Oberösterreich mit Stand Donnerstagmittag 4.714 Personen Corona-positiv. Mehr als 16.000 standen unter Quarantäne. In den Spitälern wurden 575 auf Normal- und 108 auf Intensivstationen behandelt.