Corona - Opernhaus in London bietet Atemübungen für Covid-Patienten

Gleiche Technik wie bei Sängern

Wer langfristig unter Covid-19 leidet, für den bietet die English National Opera nun Atemübungen an. "Das Programm vereint musikalisches und medizinisches Fachwissen, um dem zunehmenden Bedarf an Unterstützung für Menschen mit lang andauernden Covid-Symptomen entgegenzuwirken", teilte das Opernhaus am Donnerstag in London mit. Dabei werde in einer Online-Schulung auf Techniken von Sängern aufgebaut.

Eine Versuchsphase sei erfolgreich abgeschlossen worden, nun sollen in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) landesweit bis zu 1.000 Patienten erreicht werden. "Das Programm konzentriert sich auf die Umschulung der Atmung durch Singen, wobei Schlaflieder als musikalischer Ausgangspunkt dienen", betonte das Opernhaus. "Traditionelle Schlaflieder überschreiten kulturelle Grenzen, sind für alle zugänglich und dienen vor allem der Beruhigung." Für Singen sei eine körperliche Koordination notwendig, die auf emotionale Verbindung und Bilder setze. Professionelle Gesangslehrer würden die Teilnehmer dabei anleiten.

Zusätzlich müsse sich auch um die Patienten gekümmert werden, die noch lange nach ihrer ersten Erkrankung an Covid-19-Symptomen litten, sagte NHS-Expertin Sarah Elkin. "Andauernde Atemnot schwächt und kann beängstigend sein. Wir hoffen, dass dieses Programm die Menschen dabei unterstützt, ihre Symptome zu verbessern und zu lindern." Großbritannien ist eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas, täglich werden noch immer Zehntausende Neuinfektionen gemeldet.