Corona - Oppositionschef: Boris Johnson hat nicht aus Fehlern gelernt

Starmer: Wichtige Entscheidungen zu spät getroffen - Britischer Premier verteidigt sich: "Es gibt keine einfachen Antworten in so einer Situation"

Nach mehr als 100.000 Corona-Toten in Großbritannien hat Oppositionschef Keir Starmer dem britischen Premierminister Boris Johnson vorgeworfen, nicht aus seinen Fehlern in der Pandemie gelernt zu haben. "Das Problem ist, dass die wichtigen Lektionen nicht gelernt wurden", sagte Starmer bei der traditionellen Befragung des Premiers am Mittwoch im Londoner Unterhaus.

"Warum hat Großbritannien die höchsten Todeszahlen in Europa? Warum hat Großbritannien fast die höchste Todesrate der ganzen Welt?", fragte der Chef der Labour Party. Ob beim Testen, beim Verhängen von Lockdowns oder bei den Regeln für Weihnachten - Johnson habe bei allem zu lange gezögert und wichtige Entscheidungen zu spät getroffen.

Unterstützung erhält Starmer von der Expertin für öffentliche Gesundheit, Linda Bauld, von der Universität Edinburgh, die die verheerende Bilanz des Landes im Sender BBC als "Vermächtnis schlechter Entscheidungen, als man die Beschränkungen lockerte" bezeichnete. Ein mangelnder Fokus auf ein funktionierendes Testsystem und unzureichende Einreisemaßnahmen hätten zu der besonders tödlichen Coronawelle im Winter beigetragen.

Johnson selbst verteidigte sich am Mittwoch mit Bezug auf die in Großbritannien entdeckte, besonders ansteckende Corona-Variante B.1.1.7, die den Kampf gegen die Pandemie zusätzlich erschwert habe. "Es gibt keine einfachen Antworten in so einer Situation", sagte er. Sicherlich werde der Zeitpunkt kommen, an dem man über Lektionen aus der Pandemie nachdenken müsse - dieser sei aber noch nicht gekommen, da der Kampf gegen das Virus noch in vollem Gange sei.

Die Zahl der Corona-Toten hatte am Dienstag die Schwelle von 100.000 Menschen überstiegen. Johnson sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus, Starmer sprach von einer "nationalen Tragödie".