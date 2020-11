Corona - Ordinationen im Burgenland im Lockdown uneingeschränkt offen

Ärztekammer: Alle Termine und Untersuchungen werden durchgeführt - Krankschreibungen und Rezepte telefonisch oder per E-Mail anfragbar

Im Burgenland bleiben die Ordinationen trotz des Lockdowns uneingeschränkt geöffnet, teilte am Dienstag die Ärztekammer mit. Die Ordinationen stünden allen Patientinnen und Patienten wie gewohnt zur Verfügung. Unter Einhaltung der notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen würden weiterhin alle Termine und Untersuchungen durchgeführt, wurde betont. Zum Schutz der Patienten, Ärzte und Mitarbeiter in den Ordinationen sei aber eine telefonische Terminvereinbarung notwendig.

Aufgrund der bereits angespannten Situation in Österreichs Spitälern müsse das gewohnte Leben erneut deutlich eingeschränkt werden. Trotz des Lockdowns sichern die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in dieser Zeit die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung und helfen mit, die aktuell stark geforderten Krankenhäuser im Land zu entlasten, hieß es seitens der Ärztekammer. Neben den Kassenärzten würden zudem die Wahlärzte garantieren, dass die medizinische Versorgung im Burgenland weiterhin wohnortnah und flächendeckend gesichert werde.

Die burgenländischen Ordinationen seien gut vorbereitet und könnten die gewohnte Versorgungsqualität bieten, stellte der Sprecher der niedergelassenen Ärzte des Burgenlandes, Michael Schriefl, fest. Patienten können ohne Angst zu haben ihre Arzttermine wahrnehmen, so Schriefl, der selbst Hausarzt in Mörbisch am See ist. Dies gelte sowohl für akute Erkrankungen, aber auch Routineuntersuchungen.

Um das Ansteckungsrisiko in den Ordinationen so gering wie möglich zu halten, sei weiterhin eine telefonische Voranmeldung notwendig. Diese diene vor allem dazu, die Patientenströme zu kontrollieren und sicherzustellen, dass sich nicht zu viele Personen gleichzeitig in den Räumlichkeiten der Ordination befinden, erläuterte Schriefl. "Wenn wir uns alle gemeinsam an die notwendigen Maßnahmen - Mund-Nasen-Schutz und Abstand - halten, dann können die Ordinationen die medizinische Versorgung sichern und es können Schließungen von Praxen infolge einer Coronavirus-Erkrankung bzw. Quarantäne vermieden werden."

Derzeit können wieder Krankschreibungen, Rezepte und einzelne Antworten zu medizinischen Fragen auch telefonisch oder per E-Mail angefragt werden. Es zeige sich in dieser Zeit, wie wichtig das Zusammenwirken der Ordinationen mit den Spitälern ist, so der Präsident der Ärztekammer für Burgenland, Michael Lang: "In den Spitälern müssen ausreichend Kapazitäten freigehalten werden, damit die schwerer Erkrankten - und ich meine hier nicht nur Coronakranke - bestmöglich behandelt werden können. Das gelingt derzeit durch die Kraftanstrengung aller Ärztinnen und Ärzte, egal ob im Spital oder der Niederlassung, sowie des sonstigen Gesundheitspersonals."