Corona - Orthodoxe Bulgaren feierten trotz Pandemie Taufe Jesu

Mit Sprung ins kalte Wasser

Die überwiegend orthodoxen Bulgaren haben die Taufe Jesu am Mittwoch mit einem Sprung ins kalte Wasser von Flüssen, Seen und ins Schwarze Meer sowie mit einem Reigentanz gefeiert. Die Polizei griff laut Medien nicht ein, obwohl bei dem Ritual gegen die Corona-Abstandsregeln verstoßen wurde.

Priester warfen nach den Gottesdiensten landesweit Kreuze in Gewässer - und Männer sprangen ins Wasser, um sie herauszuholen. Wer ein Kreuz findet, soll, wie die Bulgaren glauben, im neuen Jahr gesund sein und Glück haben.

Die Kirchen blieben in Bulgarien seit Beginn der Corona-Pandemie bei Maskenpflicht und Corona-Abstand geöffnet. Das Balkanland verlängerte einen am 27. November verhängten Teil-Lockdown im Dezember bis Ende Jänner - allerdings in gelockerter Form. Die Zahl der als infiziert geltenden Menschen ging bei einer Bevölkerung von 6,9 Millionen am Dienstag auf 70.722 zurück. Vor einer Woche hatte es noch 7.684 aktive Corona-Fälle gegeben.

Bulgariens Orthodoxe Kirche feiert Weihnachten nach dem gregorianischen Kalender am 25. Dezember - anders als Russen und Serben, die Weihnachten am 7. Jänner feiern.