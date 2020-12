Corona-Pandemie stellt Japans berühmtes Schneefestival in Frage

Auch eine Absage steht im Raum

Die andauernde Corona-Pandemie stellt auch Japans weltberühmtes Schnee-Festival von Sapporo im hohen Norden des Landes infrage. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Freitag berichtete, wird das für Sapporo so wichtige Ereignis zumindest im bisher gewohnten Umfang im nächsten Jahr wohl nicht ausgerichtet. Man berate derzeit über einen reduzierten Umfang und ohne die imposanten großen Schneeskulpturen, schreiben die Veranstalter selbst auf ihrer Webseite.

Sobald Einzelheiten feststünden, werde man dies kundtun. Am Vortag hatte die Regionalregierung der nördlichsten Präfektur Hokkaido, deren Hauptstadt Sapporo ist, die Bürger aufgefordert, von unnötigen Ausflügen im schwer von Corona betroffenen Sapporo und in Asahikawa bis zum 25. Dezember abzusehen.

Japan hatte am Donnerstag landesweit 2.973 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet und damit die bisher höchste Fallzahl seit Ausbruch der Pandemie. Dies verstärkt die Sorgen vor einer Überlastung des Gesundheitssystems noch weiter. Auch die Hauptstadt Tokio vermeldete am selben Tag einen Rekord an 602 Neuinfektionen. Damit steht Japan dennoch international gesehen noch relativ gut da, und das, obwohl das Land zu keinem Zeitpunkt einen Lockdown verhängt hatte. Praktisch jeder Bürger des Landes trägt freiwillig eine Maske. Im kommenden Sommer will Tokio die Olympischen Spiele ausrichten.