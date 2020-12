Corona - Papst erteilt Segen "Urbi et Orbi" im Apostolischen Palast

Wegen Corona-Restriktionen

Angesichts der neuen Restriktionen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird der Papst das Angelus-Gebet am 25. Dezember nicht von der Loggia des Petersdoms, sondern im Apostolischen Palast sprechen. Dasselbe gilt für den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" (Der Stadt und dem Erdkreis), teilte der Vatikan am Dienstag mit. Am 26. und am 27. Dezember, sowie am 1., 3. und 6 Jänner 2021 wird der Papst das Angelus-Gebet in der Bibliothek des Apostolischen Palasts sprechen.

Papst Franziskus plant Weihnachtsfeierlichkeiten mit strengen Anti-Corona-Auflagen. So passt sich der Kirchenstaat an die in Italien geltende Ausgangssperre ab 22.00 Uhr an. Die Christmette wird der Papst um 19.30 Uhr mit einer stark begrenzten Zahl von Anwesenden zelebrieren, teilte der Vatikan mit. In den vergangenen Jahren hatte der Papst die Christmette in der Heiligen Nacht um 21.30 Uhr im Petersdom gefeiert. Weitere Gottesdienste des Papstes sind die Messfeier zum Fest der Heiligen Familie und die Vesper mit dem Te Deum als Dank für das vergangene Jahr am 31. Dezember um 17.00 Uhr im Petersdom.