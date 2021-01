Corona: Papst sagte Kindertaufe in Sixtinischer Kapelle ab

Kinder von Vatikan-Angestellten sollen in ihren Pfarren getauft werden

Papst Franziskus verzichtet wegen der Corona-Pandemie auf die am Sonntag geplante Taufe von Kindern in der Sixtinischen Kapelle. Die Kinder, die für die Taufe gemeldet waren, sollen in den jeweiligen Pfarren getauft werden, teilte der Vatikan am Dienstag mit. Papst Franziskus werde die Messe plangemäß am Dreikönigstag am Mittwoch halten.

Bei der traditionellen Feier in der Sixtinischen Kapelle tauft das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Regel Sprösslinge von Vatikan-Angestellten bis zum Alter von höchstens drei Monaten. Die Zeremonie findet traditionsgemäß am Fest "Taufe des Herrn" statt, das an die Taufe Jesu durch Johannes im Jordan erinnert und mit dem die Weihnachtszeit endet.

Johannes Paul II. (1978-2005) hatte die Zeremonie am Fest der Taufe des Herrn, die anfangs im Petersdom, in der Benediktionsaula oder in der päpstlichen Privatkapelle stattfand, 1994 in die berühmte Kapelle mit den Fresken Michelangelos verlegt. Benedikt XVI. (2005-2013) nahm die in den letzten Krankheitsjahren von Johannes Paul II. unterbrochene Tradition wieder auf.