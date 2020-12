Corona - Papst-Vertrauter mit Lungenentzündung im Spital

Polnischer Kardinal Konrad Krajewski steht Franziskus besonders nahe - Auch Präsident der Vatikan-Verwaltung soll positiv getestet worden sein

Der Almosenverwalter des Papstes, Kardinal Konrad Krajewski, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er sei mit einer Lungenentzündung in die römische Poliklinik "Agostino Gemelli" eingeliefert worden, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Der 57-jährige Pole zählt zu den Menschen, die dem Papst besonders nahe stehen. Personen, die in den letzten Tagen mit Krajewski eng in Kontakt waren, sollen auf das Coronavirus getestet werden.

Der Armutsbeauftragte des Papstes kümmert sich unter anderem um Notleidende in der Stadt Rom. So setzt er sich für Obdachlose und Migranten ein. Zuletzt spendete er im Auftrag des Vatikans Atemschutzgeräte an Krankenhäuser. Er war mit seinem Team immer wieder selbst auf römischen Straßen unterwegs, um obdachlosen und anderen bedürftigen Menschen zu helfen.

Laut einem Bericht italienischer Medien ist ein weiterer Kardinal positiv auf das Virus getestet worden. Der Italiener Giuseppe Bertello (78) gehöre als Präsident der Verwaltung des Vatikanstaates ebenfalls zum engeren Umfeld des Papstes.