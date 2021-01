Corona: Papst will sich impfen lassen

"Alle sollen sich an Impfkampagne beteiligen"

Papst Franziskus will sich gegen das Coronavirus impfen lassen und fordert alle Gläubige auf, dasselbe zu tun. "Ich glaube, es ist ethisch, dass sich alle impfen lassen. Es ist eine ethische Angelegenheit, weil die eigene Gesundheit und auch das Leben der anderen Menschen auf dem Spiel steht", so Papst Franziskus im Interview mit dem TV-Kanal "Canale 5". Das Interview wird exklusiv am Sonntagabend gesendet.

Kommende Woche beginnt die Impfkampagne im Vatikan. "Ich habe mich angemeldet, man muss es tun", sagte der 84-jährige Papst. Während seiner Kindheit in Argentinien seien viele Kinder an Poliomyelitis erkrankt. "Als dann der Impfstoff gegen Poliomyelitis entwickelt wurde, bekam man den Impfstoff mit Zucker", sagte der Papst.

"Ich begreife nicht, warum einige sagen, die Impfung sei gefährlich. Wenn die Ärzte betonen, dass damit keine besonderen Gefahren verbunden sind, warum sollte man sich nicht impfen lassen?", fragte der Papst. Es sei selbstmörderisch, den Impfstoff abzulehnen.

In einer ersten Phase sollen im Vatikan das Gesundheitspersonal, die Sicherheitskräfte, sowie ältere Personen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 immunisiert werden. Die Impfungen sollen im Eingang der Aula Nervi erfolgen. Erwartet wird, dass der Vatikan genügend Dosen zur Impfung all seiner Mitarbeiter erhalten wird.

Der Vatikan sicherte sich 10.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer. Das Kontingent reicht aus, um die rund 4.500 Mitarbeiter des Heiligen Stuhls und des Vatikanstaats vor dem Coronavirus zu schützen. Daneben haben auch mitversicherte Familienangehörige und Pensionisten Anspruch auf die zweifache Immunisierung. Die päpstliche Kinderklinik "Bambino Gesu" begann bereits mit der Verabreichung des Impfstoffes.