In Villach wird die Gebührenpflicht in den Kurzparkzonen bis 23. Jänner aufgehoben. Wie die Stadt am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, wurde diese Entscheidung getroffen, weil der Lockdown bis zum 24. Jänner anberaumt ist - Ende Dezember hatte die Stadt die Gebührenpflicht bis 16. Jänner aufgehoben. In Villach gilt aber weiterhin ein Parklimit von maximal drei Stunden, die Ankunftszeit muss etwa mit einer Parkuhr angezeigt werden.