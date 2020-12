Wegen der Lockerungsmaßnahmen für den Handel tritt mit kommendem Montag auch wieder die Gebührenpflicht für die Kurzparkzonen in Klagenfurt und Villach in Kraft. Die beiden Städte hatten im November für die Zeit des Lockdowns die Gebührenpflicht aufgehoben. Die Kurzparkzonen an sich blieben aber, die Ankunftszeit musste etwa mit einer Parkscheibe angezeigt werden.