Zeitbegrenzungen aber weiterhin gültig

Eine ganze Reihe von Städten hat angesichts des neuerlichen Lockdowns die Einhebung von Gebühren in ihren Kurzparkzonen wieder ausgesetzt. In Kärnten sind dies die beiden größten Städte Klagenfurt und Villach. Dazu kommen nach Angaben des ÖAMTC Salzburg, St. Pölten, Perchtoldsdorf und Neusiedl am See. Bis zum 16. Jänner ist das Parken damit gratis. Die Zeitbegrenzungen von maximal drei Stunden gelten in den meisten Städten aber weiterhin.