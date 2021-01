Anstatt, wie ursprünglich geplant, bis 16. Jänner werden die Parkgebühren in Klagenfurt nun bis 23. Jänner ausgesetzt. Wie die Stadt am Montag in einer Aussendung mitteilte, wurde diese Entscheidung wegen der längeren Dauer des Lockdowns getroffen. Die Gebührenpflicht entfällt zwar, es gilt aber eine maximale Parkdauer von drei Stunden, die Ankunftszeit ist mit einer Parkuhr anzuzeigen.