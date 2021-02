Corona - Patient in Spanien löste bei Fluchtversuch Spitalbrand aus

Spaniens ältester Atommeiler soll am Netz bleiben Die spanische Regierung will die Betriebsgenehmigung für den ältesten Atommeiler des Landes um zwei Jahre verlängern. Wie mehrere Rundfunksender berichteten, soll die 38 Jahre alte Anlage Santa Maria de Garona bei Burgos in Nordspanien bis 2013 am Netz bleiben. Die bisher geltende Betriebsgenehmigung für den 1971 eingeweihten Reaktor läuft 2011 aus. Da eine mögliche Abschaltung sich über einen Zeitraum von zwei Jahren hinzieht, muss die Regierung sich jetzt entscheiden. Die Entscheidung sollte offiziell am Donnerstagabend bekanntgegeben werden.