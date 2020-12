Corona - Patriarcheneinführung in Jerusalem mit Einschränkungen

Nur wenige Teilnehmer bei Messfeier von Erzbischof Pizzaballa in Grabeskirche zugelassen

Vor der Amtseinführung des neuen Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Erzbischof Pierbattista Pizzaballa, an diesem Freitag (4. Dezember) hat die Diözese die Gläubigen ermuntert, via Internet mitzufeiern. Wegen der Corona-Pandemie sei der feierliche Einzug des Patriarchen in die Jerusalemer Grabeskirche und die Messfeier auf eine sehr kleine Teilnehmerzahl beschränkt, teilte das Patriarchat laut Kathpress am Dienstag mit.

Anschließend werde Pizzaballa in einer kurzen Feier den Klerus und Vertreter der Ordensgemeinschaften grüßen. Ab Sonntag empfängt der neue Patriarch Glückwünsche von Delegationen und Einzelpersonen nach Anmeldung und unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen.