Corona - PCR-Tests wegen hoher Fallzahlen in zwei steirischen Orten

Untersuchungen werden in Pöllau und Pöllauberg am Wochenende gratis angeboten

Wegen hoher Fallzahlen im Vergleich zur Bevölkerungszahl rufen die Behörden die Bevölkerung im oststeirischen Wallfahrtsort Pöllau und im benachbarten Pöllauberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zu freiwilligen und kostenlosen PCR-Testungen auf. Die dafür vorgesehenen Teststationen werden vom Roten Kreuz betrieben und sind am Samstag bzw. Sonntag geöffnet, wie die Kommunikation Land Steiermark am Donnerstag mitteilte.

In Pöllau dient die Naturpark Mittelschule Pöllau in der Feldgasse 402 am Samstag als Teststation. Sie ist von 8.00 bis 15.00 Uhr geöffnet. In Pöllauberg ist es die Naturparkarenain Oberneuberg 241. Hier stehen die Pforten von 8.00 bis 13.00 Uhr offen. Eine Anmeldung zur freiwilligen Testung ist nicht erforderlich. Dieses Testangebot steht aufgrund der besonderen Situation ausschließlich der Bevölkerung in den beiden Gemeinden zur Verfügung. Personen aus anderen Gemeinden werden gebeten, auch weiterhin die kostenlosen Antigen-Schnellteststationen des Landes zu kontaktieren.

Nach der Testabnahme werden die Proben an das Labor übermittelt und die Bürgerinnen und Bürger über das Testergebnis per SMS informiert. Da es sich bei diesem Screening nicht um Antigen-Tests, sondern PCR-Tests handelt, ist mit Wartezeiten von bis zu 48 Stunden bis zur Ergebnisübermittlung zu rechnen. Bei einem positiven Testergebnis werden die Bürgerinnen und Bürger zusätzlich von der Behörde kontaktiert und die Nachverfolgung der Kontaktpersonen beginnt.