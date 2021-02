Corona - PCR-Teststraße für oststeirische Gemeinde Rohr bei Hartberg

Vergleichsweise hohe Infektionszahlen - Bürger werden am Wochenende zu freiwilligen PCR-Tests gebeten

In der oststeirischen Gemeinde Rohr bei Hartberg wird die Bevölkerung am Samstag und Sonntag zu kostenlosen PCR-Tests gebeten. Hintergrund sind hohe Infektionszahlen, erklärte das Land Steiermark in einer Aussendung am Freitag. Das Rote Kreuz wird daher in der Festhalle der Gemeinde an beiden Tagen jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr bei Bewohnern Abstriche machen. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich, allerdings werden nur Bewohner der Gemeinde Rohr an dem Standort getestet.

Im Gegensatz zu den Antigen-Schnelltests müssen die Proben bei den PCR-Tests an ein Labor übermittelt und ausgewertet werden. Die Bürger werden daher etwa zwei Tage danach ihr Testergebnis erhalten. Die Tests sind freiwillig. Der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gilt derzeit mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 262,7 als steirischer Hot-Spot. 396 Personen des Bezirks waren mit Stand Donnerstagmitternacht aktiv infiziert. Allein am Donnerstag kamen 17 Neuinfektionen dazu. In der Gemeinde Rohr, die 1.444 Einwohner zählt, liegen momentan 30 Infektionen vor, hieß es auf Nachfrage seitens der Kommunikation Land Steiermark. Das sei verglichen mit anderen Gemeinden ein sehr hoher Wert. Ausgangspunkt dürfte ein Kindergarten gewesen sein.