Corona - Permanente Teststation ab Mittwoch im VAZ St. Pölten

Kostenlose Untersuchungen für Personen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Landeshauptstadt

Im VAZ St. Pölten öffnet am Mittwoch kommender Woche (27. Jänner) eine permanente Corona-Teststation ihre Pforten. Personen ab sechs Jahren mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Landeshauptstadt können dort an jeweils vier Tagen pro Woche kostenlose Antigentests durchführen lassen, teilte das Rathaus am Donnerstag mit. Anmeldungen sind unter www.testung.at möglich.

( S E R V I C E - Teststation im VAZ, Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten. Öffnungszeiten: Montag und Freitag von 7.00 bis 13.00 Uhr, Mittwoch und Samstag von 13.00 bis 18.00 Uhr)