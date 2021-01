Corona - Permanente Teststationen in Vorarlberg - kein Massentest

Landeshauptmann Wallner: "Glauben, dass das die richtige Strategie ist"

Das Bundesland Vorarlberg errichtet landesweit sieben permanente Teststationen, die ab 18. Jänner gratis Corona-Tests durchführen. Der für das Wochenende von 15. bis 17. Jänner angekündigte Massentest wurde hingegen gestrichen. "Wir glauben, dass das die richtige Strategie ist", sagte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag zur APA. Ohne die Möglichkeit des Freitestens mache der Massentest keinen Sinn, zudem müsse man für die Zeit nach dem 24. gerüstet sein.

Die sieben Teststationen - eine in jeder der vier Bezirksstädte sowie in den Talschaften Bregenzerwald, Montafon und Kleinwalsertal - werden vom Roten Kreuz betrieben und sollen in weiterer Folge zu Impfstraßen ausgebaut werden. "Die umfassenden Vorbereitungen sind bereits angelaufen. Die Bevölkerung wird rechtzeitig mit allen wichtigen Informationen versorgt", kündigte Wallner an. Nach den Vorstellungen des Landes soll zunächst mehr getestet, später mehr geimpft werden. "Ich hoffe, dass der Impfstoff schneller bei uns eintrifft als angekündigt", so der Landeshauptmann.

Fortgesetzt wurden am Dienstag in Seniorenwohnhäusern die Impfungen gegen das Coronavirus, die am 27. Dezember begonnen haben. Die Impfungen wurden in Einrichtungen in Dornbirn und Alberschwende vorgenommen. Wallner hoffte, dass bis Ende Jänner die Vorarlberger Seniorenwohnheime durchgeimpft sein können.