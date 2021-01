Corona - Peru verschärft Maßnahmen

Und schränkt Inlandsflüge ein

Angesichts zunehmender Coronavirus-Fälle hat die Regierung Perus für die Hauptstadtregion Lima und neun weitere Regionen strenge Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Die Maßnahmen sollen vom 31. Jänner bis 14. Februar gelten, wie Präsident Francisco Sagasti am Dienstagabend (Ortszeit) in einer Rede an die Nation ankündigte. Wegen der Ansteckungsgefahr werde auch der Flug- und der Busverkehr zwischen den betroffenen Regionen des südamerikanischen Landes ausgesetzt.

Zudem müssten bis auf Lebensmittelläden und Apotheken alle Geschäfte sowie Kultureinrichtungen schließen. Nur eine Person pro Haushalt dürfe die Wohnung zum Einkaufen verlassen. Menschenansammlungen draußen wie drinnen seien verboten. Die bereits bestehenden Verbote für Flüge aus Europa blieben bestehen, zudem komme nun wegen der Virus-Mutationen ein Verbot für Flüge aus Brasilien hinzu.

In dem Andenstaat mit seinen rund 32 Millionen Einwohnern sind bisher mehr als eine Million Corona-Fälle verzeichnet worden, fast 40 000 Menschen starben nach einer Infektion mit dem Virus. Die Gesellschaft für Intensivmedizin (Sopemi) hatte die Regierung angesichts überlasteter Krankenhäuser aufgefordert, strengere Beschränkungen einzuführen. In den vergangenen Wochen seien vermehrt bei jüngeren Corona-Patienten schwere Krankheitsverläufe festgestellt worden, sagte Sopemi-Präsident Jesús Valverde dem Sender RPP.