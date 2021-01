Corona - Pflegeheim-Impfungen und Bevölkerungstests in Kärnten

Impfstart am Dienstag - Kaiser für permanente Teststrukturen in Bezirksstädten - Entscheidung über Massentest-Wochenende offen

In Kärnten beginnen am (morgigen) Dienstag die Corona-Schutzimpfungen. In vier Pflegeheimen haben sich 282 Bewohner und Mitarbeiter dazu angemeldet. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) kündigte an, dass im Laufe der Woche in zehn weiteren Altenheimen geimpft werde. Bis 18. Jänner sollen laut Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) alle Impfwilligen in den Pflegeheimen die erste Dosis erhalten haben.

Vorerst stehen 6.400 Impfdosen zur Verfügung. Ab 18. Jänner werden wöchentlich 2.000 weitere Dosen geliefert. Bisher haben sich gut die Hälfte der Menschen in den Pflegeheimen für eine Impfung angemeldet. Jene Pflegeheimbewohnerin, die am Dienstag die erste Kärntnerin sein wird, die die Impfung erhält, sagte laut einer Aussendung des Landespressediensts: "I frei mi so auf die Impfung - i kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr i mi frei!"

Während die Impfungen laufen, werde noch drei bis vier Monate getestet werden müssen, sagte Landeshauptmann Kaiser nach einer Koordinationssitung des Landes vor Journalisten. Im ersten Quartal soll gut eine halbe Million Menschen in Österreich geimpft werden. Ab April, wenn der Astra-Zeneca-Impfstoff im Februar zugelassen wird, könne dann auch durch niedergelassene Ärzte in den Gemeinden geimpft werden. "Bis Jahresmitte sollen alle in Österreich geimpft sein, die eine Impfung möchten."

Über die für Mitte Jänner zwecks des nun obsolet gewordenen "Freitestens" geplanten Massentests hat man in Kärnten noch nicht entschieden. Kaiser kündigte jedenfalls "permanente Teststrukturen" für die Bevölkerung in den Bezirksstädten und eventuell darüber hinaus an. Der Bund müsse dafür sein Anmeldeportal adaptieren. Dazu werde es weiterhin Screenings im Gesundheitsbereich, in Unternehmen aber auch im Tourismus geben, sobald dieser geöffnet wird.