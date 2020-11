Auch in Einrichtungen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) finden während des Corona-Lockdowns physiotherapeutische Behandlungen statt. Das hat die Kasse am Dienstag gegenüber der APA betont. Bei anderslautenden Angaben in einer ÖGK-Aussendung vom Montag habe es sich um einen Fehler gehandelt, so eine Sprecherin. Nur Massagen seien derzeit nicht möglich.