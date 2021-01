Corona: Platter für Schritte zu Normalität

Tirols LH zu Vorgangsweise nach Lockdown-Ende am 24. Jänner: "Wir brauchen Signale der Zuversicht"

In der Diskussion um die weitere Vorgangsweise nach der zurzeit vorgesehenen Beendigung des Lockdowns am 24. Jänner hat sich Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) für "bestimmte Schritte zur Normalität" ausgesprochen. Es brauche "Signale der Zuversicht", so Platter am Mittwoch bei der Pressekonferenz nach der Regierungsklausur in Innsbruck. Es brauche "Signale, dass es in eine Richtung geht, dass bestimmte Maßnahmen wieder möglich sind - unter bestimmten Kriterien".

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe in einem Telefonat am Mittwochvormittag noch keine Informationen diesbezüglich kommuniziert. Die Inzidenzzahlen seien gut, aber "noch nicht gut genug", räumte Platter vor Pressevertretern ein. Man müsse abwarten, welche Maßnahmen nach dem 24. Jänner nötig werden, hierzu wolle er noch keine Stellungnahme abgeben. Bei Clusterbildungen könnte sich die Lage "schnell verschlechtern".

Die stationäre Corona-Situation in den Spitälern beschrieb der ebenfalls bei der Pressekonferenz im Innsbrucker Landhaus anwesende Günter Weiss, Infektiologe an der Universitätsklinik Innsbruck, als "stabil". Seit November sei die Auslastung relativ konstant bei "rund einem Drittel bis 40 Prozent". "Wir gehen aber auch nicht weiter zurück", merkte Weiss an. Von einem baldigen Rückgang sei nicht auszugehen, schließlich würden zwischen fünf und zehn Prozent der Neuinfektionen im Laufe der Erkrankung stationäre Behandlung benötigen.