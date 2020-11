Corona: Platter sieht Gesundheitssystem ohne Trendwende an Grenze

Zahl der Corona-Patienten in Spitalsbehandlung in letzten fünf Wochen verachtfacht - Engpässe bei Gesundheitspersonal - Gefahr, dass dann nur mehr Notbetrieb möglich ist

Tirols LH Günther Platter (ÖVP) sieht die Gefahr, dass in den Gesundheitseinrichtungen nur mehr eingeschränkter Notbetrieb möglich sein wird, sollte es jetzt nicht zu einer Trendwende kommen. Bei der Landtagssitzung am Mittwoch verwies Platter auf die dramatische Situation in den Spitälern. Die Zahl der Corona-Patienten in Spitalsbehandlung habe sich in den letzten fünf Wochen im Bundesland verachtfacht, die Betten würden knapp, zudem gäbe es Engpässe beim Personal.

Die Zahl der Intensivpatienten in Tirol habe kürzlich mit 70 einen neuen Höchststand erreicht. Aktuell seien 67 Personen in intensivmedizinischer Betreuung. In den vergangenen 24 Stunden seien 18 Personen mit oder an Covid-19 verstorben, insgesamt seien es damit 212 Verstorbene seit Ausbruch der Pandemie. "Es steht Spitz auf Knopf", warnte der Landeschef in seinem "Mündlichen Bericht".

"Ein Einzelner kann diese Pandemie nicht aufhalten, aber gemeinsam können wir das Ruder herumreißen", meinte Platter. Die Maßnahmen bzw. der nunmehrige Lockdown seien "alternativlos", jene, "die an vorderster Front stehen, brauchen unsere Mithilfe". Die "explosionsartige Ausbreitung" habe den Entscheidungsträgern "keine andere Wahl gelassen, als das öffentliche Leben erneut herunterzufahren".

Da die Pandemie nicht nur das Gesundheitssystem, sondern auch den Wirtschaftsstandort herausfordere, habe man weitreichende Unterstützungen und Investitionen beschlossen, wobei das oberste Ziel die Sicherung heimischer Arbeitsplätze sei, betonte Platter. Gesamt stünden knapp 50 Millionen Euro an Wirtschaftshilfen bereit.

Trotz dramatischer Appelle äußerte Platter Verständnis, dass "es immer schwieriger wird, Verständnis für die Maßnahmen aufzubringen". Dennoch sei "jetzt die Zeit, das Gemeinwohl über individuelle Befindlichkeiten zu stellen". "Wir Tiroler können beides: Zusammen- und Abstandhalten", richtete der Landeshauptmann abschließend zuversichtliche Worte an die Bevölkerung.