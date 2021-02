Corona - Platter stößt sich an Bezeichnung Reisewarnung

Diese sei "falsch" - Landeschef froh über Isolation-Abwendung

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat sich nicht gerade glücklich mit der Reisewarnung der Bundesregierung für sein Bundesland bzw. dem Begriff an sich gezeigt. Der Aufruf der Bundesregierung zur "allgemeinen Mobilitätseinschränkung" sei richtig, die Bezeichnung Reisewarnung innerhalb Österreichs aber "falsch", ließ der Landeschef in einer Aussendung wissen.

Schließlich rufe das Land selbst auch all seine Bürger zu einer möglichst geringen Mobilität und zu möglichst regelmäßigem Testen auf, so Platter. Ansonsten zeigte sich der Landeshauptmann aber froh, dass eine im Raum gestandene Isolation Tirols abgewendet werden konnte - und führte dies auf sein "Maßnahmenpaket" zurück, mit dem er am Montag in die Offensive gegangen war.

Die wirklich "gute Nachricht des Tages" sah Platter aber ganz woanders: Und zwar darin, dass BionTech/Pfizer meldete, dass ihr Impfstoff sowohl gegen die britische als auch gegen die südafrikanische Mutation Wirkung zeigt: "Das ist eine erfreuliche Nachricht für alle Regionen, die besonders von der britischen Virusvariante betroffen sind und auch für uns, da wir besonders mit der südafrikanischen Variante konfrontiert sind. Das ist für uns besonders wichtig, da in Tirol alle über 65-Jährigen mit diesem Impfstoff geimpft werden".