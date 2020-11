Corona - Platter: "Überlebenswichtige Unterstützung" für Vermieter

Tirols LH sah vor allem Tirols kleinteilige Tourismuslandschaft positiv von Lösung betroffen

Dass der Umsatzersatz aus öffentlichen Mitteln wegen der coronabedingten Schließungen nun auch auf Privatzimmervermieter ausgeweitet wird, stellt für Tirols LH Günther Platter (ÖVP) eine "überlebenswichtige Unterstützung" dar. Platter sah gerade die "Tiroler Tourismuslandschaft" davon positiv betroffen, da diese für ihre "kleinteilige Struktur" bekannt sei und knapp 13.500 Privatzimmervermieter zähle, wie er gegenüber der APA erklärte.

Er habe sich massiv dafür eingesetzt, dass auch diesen Betrieben unter die Arme gegriffen werde. Es handle sich um eine sehr wichtige Lösung für Tirol, so der Landeshauptmann unter Verweis auf die zahlreichen "Urlaub am Bauernhof"-Betriebe in dem Bundesland.