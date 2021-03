Corona: Platter will Ende der Grenzkontrollen durch Impfung in Schwaz

Bundeskanzler Kurz: Maßnahmen schützen auch angrenzende Nachbarländer - LH Platter will Deutschland "überzeugen, von Grenzkontrollen Abstand zu nehmen"

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Günther Platter (beide ÖVP) hoffen, dass mit der ab 11. März geplanten Durchimpfungskampagne im Bezirk Schwaz die Grenzkontrollen von Deutschland obsolet werden. Die Maßnahmen sollen "auch angrenzende Nachbarländer schützen", erklärte Kurz. Platter meinte, dass man durch die getroffenen Maßnahmen Deutschland davon überzeugen könne, "von den Grenzkontrollen Abstand zu nehmen".

Deutschland hatte während einer Pressekonferenz im Innsbrucker Landhaus, in der die Maßnahmen für den Bezirk Schwaz verkündet wurden, die stationären Grenzkontrollen an der Grenze zu Tirol und Tschechien bis zum 17. März verlängert. Kurz danach informierten der Bundeskanzler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), der Tiroler Landeshauptmann und seine Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) darüber, dass der Bezirk Schwaz ab 11. März als "europäische Forschungsregion" unter wissenschaftlicher Beobachtung mit 100.000 zusätzlichen Dosen des Impfstoffs von BionTech/Pfizer durchgeimpft werden soll.

Landeshauptmann Platter stellte schon zu Beginn klar, dass man mit dieser Strategie zwei Ziele erreichen wolle: Zum einen "die südafrikanische Variante eindämmen, wenn möglich sogar auslöschen". Zum anderen "die Reiseeinschränkungen aufheben". "Mobilität soll gewährleistet sein", äußerte sich Platter unmissverständlich.

Bundeskanzler Kurz beurteilte die Verlängerung der Grenzkontrollen als "erwartbar". Jetzt sei es wichtig, mit der für den Bezirk Schwaz geplanten Studie "den durchaus erfolgreichen Weg der Reduktion der südafrikanischen Variante von rund 200 aktiv positiven Fällen auf weniger als 100" noch einmal "massiv zu verstärken". Er hoffe "doch sehr, dass das Projekt erfolgreich ist", meinte der Bundeskanzler. Ziel sei es jedenfalls, dass "Kontrollen in Zukunft nicht mehr stattfinden müssen".

Er habe sich in der Vergangenheit schon öfters zu den Kontrollen an der Grenze zu Deutschland geäußert, stellte Platter indes klar. "Die Grenzkontrollen finden schon in einer Intensität statt, die teilweise schwierig ist", so der LH. Sie betreffen "Pendlerinnen und Pendler und Familienangehörige" und würden auch im Gesundheitsbereich zu Schwierigkeiten führen.