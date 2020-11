Corona - Platter will in Wintersaison "aufsperren"

Für Landeshauptmann vor allem Fixkostenzuschuss für Unternehmen wichtig - Öffnungsschritte sollen vorsichtig erfolgen

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat für die heurige Wintersaison die Devise "Aufsperren" ausgegeben. Dafür sei laut Platter vor allem der seit Montagnachmittag beantragbare Fixkostenzuschuss ein wichtiges Werkzeug. "Damit ist gewährleistet, dass die Betriebe bei schlechter Auslastung nicht auf den Kosten sitzenbleiben", meinte er am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Mit dem nunmehr vorliegenden Fixkostenzuschuss-Modell, das von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in einer gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt wurde, könnten jetzt deutliche "Öffnungssignale" gesendet werden. "Der Start in die Wintersaison etwa für Hotels, Gastronomie und Seilbahnen ist damit möglich", war sich der Landeshauptmann sicher.

Auch Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) hielt das vorgelegte Modell für ein wichtiges Mittel, damit sich Unternehmen im Winter zum Öffnen entschließen. "Es darf ganz einfach nicht lukrativer sein seinen Betrieb geschlossen zu halten als aufzumachen", sagte sie. Unternehmer erhielten mit diesem Modell, so konkretisierte der Tiroler Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser, die Personalkosten für einen Mindestbetrieb. So könne auch bei einer geringen Auslastung gearbeitet und geöffnet werden, was ansonsten betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll wäre.

Trotz Aufsperr-Optimismus bremsten sowohl Platter als auch Walser erhöhte Erwartungshaltungen an den Zeitpunkt und die Form der Öffnungen. "Um aufzusperren, müssen natürlich auch die Infektionszahlen passen und noch weiter sinken", meinte Walser. Platter wiederum sprach sich für ein "behutsames Aufsperren" aus. Der Landeshauptmann warnte in diesem Zusammenhang vor der Hoffnung, dass "im Dezember alles wieder aufmacht".

Darauf, welche Lockerungsmaßnahmen nach dem Lockdown-Ende wieder denkbar seien, wollte sich Platter außerdem nicht festlegen. Auch einen genauen Tag für das Wiederaufsperren nannte Platter nicht: "Das hängt davon ab, wie sich die Zahlen entwickeln." Das zu sagen, sei voraussichtlich erst Ende November oder Anfang Dezember möglich. "Dann wissen wir, welche Wirkung der harte Lockdown zeigt", sagte Platter.