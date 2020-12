Corona - Platter will statt Impfpflicht auf Aufklärung setzen

LH will sich "selbstverständlich" impfen lassen

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) will statt auf eine allgemeine Corona-Impfpflicht lieber auf Aufklärung, Prävention und Vorsorge setzen. "Es geht darum, die Menschen zu sensibilisieren und sie über die Vor- und Nachteile von Impfungen aufzuklären", erklärte Platter am Montag in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Das gelte auch für die Corona-Impfung. Eines sei jedenfalls unbestritten: Je mehr Menschen sich gegen das Coronavirus impfen lassen, umso besser lasse sich die Pandemie bewältigen. "Ich persönlich werde mich selbstverständlich impfen lassen", sagte Platter.