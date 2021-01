Corona: Platter zuversichtlich für Rückkehr zum "alten Leben" in 2021

Mit Hilfe der Impfung - Landeshauptmann erinnerte an Momente nach "Selbstisolation" Tirols

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat sich optimistisch gezeigt, dass das Jahr 2021 nach der Coronakrise die Rückkehr zur Normalität bedeuten wird. "Ich bin zuversichtlich, dass wir mit der Impfung im Jahr 2021 unser altes Leben zurückbekommen", sagte Platter in seiner Neujahrsansprache. Mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie werde man aber "noch lange zu kämpfen haben".

"Wir werden daher in den nächsten Jahren mit voller Kraft die Folgen dieser Pandemie bekämpfen: Finanzen, Wirtschaftsstandort und Arbeitsmarkt sowie sozialer Friede werden im Zentrum unserer Arbeit stehen", erklärte der Landeshauptmann. Die bevorstehenden Aufgaben seien gewaltig, doch: "Ich bin mir aber sicher, dass sich Tirol bald erholen wird und dass wir Tirol mit Höchstgeschwindigkeit aus der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg führen werden."

Platter rekapitulierte noch einmal das vergangene Corona-Jahr, in dem Tirol vor allem im Frühjahr besonders im (internationalen) Fokus stand. Er erinnerte an die "Selbstisolation" des Bundeslandes, die zu Beginn über die österreichweit geltenden Maßnahmen hinausging. Nach der Ankündigung habe er aus seinem Büro auf die Innsbrucker Maria Theresien Straße geschaut: "Die ganze Straße war menschenleer. Es war für mich unbegreiflich, was da von einem Tag auf den anderen über uns und die ganze Welt hereingebrochen ist. Ganz Innsbruck war wie ausgestorben. Dieses Bild der menschenleeren Stadt werde ich nie mehr vergessen". Niemand werde das Jahr 2020 "je vergessen", so Platter und dankte vor allem dem medizinischen Personal, aber auch allen Einsatzkräften und freiwilligen Helfern.