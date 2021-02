Corona - Polen könnte bald Negativ-Tests an Grenze verlangen

Gesundheitsminister: Danach keine Selbstisolierung

Für eine Einreise nach Polen könnte laut der Regierung in Warschau bald ein negativer Corona-Test notwendig werden. Diese neue Regelung sei für Ende der Woche geplant, sagte Gesundheitsminister Adam Niedzielski dem Sender TVN. Wer an der Grenze ein negatives Testergebnis vorlege, müsse nach der Einreise nicht in Quarantäne. Der Minister erklärte zudem, das Land stehe am Beginn einer dritten Welle, die wohl Ende März oder Anfang April ihren Höhepunkt erreichen dürfte.

Neue umfangreiche Maßnahmen im Land zur Eindämmung der Pandemie seien in den kommenden Wochen allerdings nicht geplant. In Polen steigen die Infektionszahlen. Zuletzt waren Beschränkungen unter anderem für Kinos, Theater, Hotels und Skigebiete gelockert worden.