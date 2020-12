Corona - Polen verhängt Ausgangsbeschränkungen zu Silvester

Lockerungen und Verlängerung in Bulgarien

Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie hat Polen für Silvester Ausgangsbeschränkungen verhängt. Vom 31. Dezember ab 19.00 Uhr bis zum 1. Jänner 6.00 Uhr dürften die Bürger ihre Wohnung nur aus einem triftigen Grund verlassen, etwa für den Gang zur Apotheke oder zur Arbeit, sagte Gesundheitsminister Adam Niedzielski am Donnerstag in Warschau.

"Es geht darum, dass wir zuhause bleiben müssen." Wer gegen die Regelung verstoße, müsse mit einem Bußgeld rechnen. Für die Zeit vom 28. Dezember bis zum 17. Jänner wird zudem der Lockdown erneut verschärft. Geschäfte in Einkaufszentren müssen schließen - mit Ausnahme von Lebensmittelläden, Apotheken und Drogerien. Auch Hotels, die in Polen bisher noch Geschäftsreisende aufnehmen durften, müssen ihren Betrieb vorübergehend einstellen.

Bulgarien verlängerte wegen steigender Corona-Zahlen den Teil-Lockdown bis Ende Jänner - allerdings in gelockerter Form. Restaurants in Hotels werden ab 1. Jänner 2021 unter Corona-Auflagen den Betrieb nur für Hausgäste wieder aufnehmen können, erläuterte Gesundheitsminister Kostadin Angelow am Donnerstag nach einer Sitzung der Regierung in Sofia.

Zudem werden Museen, Galerien und Kinos ab Jänner bei 30 Prozent ihrer Kapazität wieder öffnen können. Kindergärten und Schulen bis zur vierten Klasse sollen am 4. Jänner wieder öffnen.