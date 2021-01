Eine Person sollte wegen Verdacht auf Covid-19 abgesondert sein

Die Polizei hat am Samstag in Patergassen (Bezirk Feldkirchen) eine Eisstockveranstaltung in einem Gasthaus aufgelöst. Auf der Eisbahn befanden sich sechs Personen. Einer der Spieler sollte eigentlich wegen des Verdachts einer Covid-19Ansteckung laut Bescheid der Bezirkshauptmannschaft abgesondert sein. Die Veranstaltung wurde sofort beendet, alle Beteiligten werden nach Angaben der Polizei angezeigt.