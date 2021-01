24-Jähriger feierte mit 13 Gästen im Gasthaus des Vaters

Eine illegale Faschingsparty ist am Samstagnachmittag nach einem anonymen Hinweis im Bezirk Vöcklabruck von der Polizei aufgelöst worden. Ein 24-Jähriger hatte mit 13 Gästen im Gasthaus seines Vaters gefeiert. Nach einer Anzeige schauten die Beamten nach dem Rechten und fanden die Personen im Keller. Nach der Covid-Verordnung wurden mehrere Anzeigen erstattet, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.