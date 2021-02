Corona - Polizei löste Treffen bei Tankstelle in NÖ auf

Zehn Organmandate und vier Anzeigen

Bei einer Tankstelle in Traiskirchen (Bezirk Baden) haben sich am Freitagabend mehrere Jugendliche und junge Erwachsene getroffen. Die Polizei löste das Treffen auf, vier Personen wurden wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen angezeigt, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag einen Bericht der Tageszeitung "Heute". Außerdem wurden zehn Organmandate ausgestellt.