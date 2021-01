Corona - Polizisten stoppten Training in Klagenfurter Fitnessstudio

Sieben Personen hielten Abstands- und Maskenregelungen nicht ein - Jede Menge Anzeigen

Klagenfurter Polizisten haben den Trainingsbetrieb in einem Fitnessstudio der Kärntner Landeshauptstadt gestoppt. Die Beamten der Polizeiinspektion St. Peter erwischten sieben Personen in der Einrichtung dabei, wie sie ohne Mund-Nasenschutz und ohne Corona-Abstandsregeln ihre Muskeln stählten. Darunter war auch der Betreiber des Studios, wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte.

Bei ihren Streifendienst hatten die Polizisten bereits am Dienstagabend - der Vorfall wurde erst jetzt bekanntgegeben - das rege Treiben in der Trainingseinrichtung bemerkt und dem gegen 18.45 Uhr ein Ende bereitet. Alle sieben Anwesenden werden wegen insgesamt 27 Übertretungen nach dem Covid-19- Maßnahmengesetz angezeigt.