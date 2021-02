Corona - Portugal verlängert Grenzkontrollen zu Spanien

Maßnahme bleibt bis Anfang März in Kraft

Trotz eines Rückgangs der Corona-Fälle in Portugal verlängert das Land die Kontrollen an der Grenze zu Spanien. Die Maßnahmen bleiben bis zum 1. März in Kraft, wie die Regierung in Lissabon am Freitag mitteilte. Portugal hatte Ende Jänner stationäre Grenzkontrollen eingeführt und Maßnahmen zur Reduzierung des grenzüberschreitenden Verkehrs ergriffen. Die Zugverbindungen zwischen beiden Ländern wurden eingestellt. Ausnahmen gelten für den Gütertransport und für Pendler.

Im Jänner war Portugal mit voller Wucht von einer dritten Corona-Welle getroffen worden. Seit Mitte Jänner steht das Land unter einem strikten Lockdown. Trotz einer Verbesserung der Gesundheitslage im Land werde das Land "sehr wahrscheinlich" bis Ende März im Lockdown bleiben, kündigte Ministerpräsident António Costa am Donnerstag an.

Während am 28. Jänner noch der Höchstwert von rund 16.500 Neuansteckungen binnen 24 Stunden gemeldet worden war, gingen die Infektionszahlen in Portugal zuletzt zurück. Am Freitag registrierte das Land mit seinen rund zehn Millionen Einwohnern 2.854 neue Corona-Fälle und 149 Tote in Zusammenhang mit dem Virus.