Bisher keine Symptome - Marcelo Rebelo de Sousa stellt sich am 24. Jänner der Wiederwahl

Der im Wahlkampf stehende, portugiesische Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt das Büro des Staatsoberhaupts mit. Bisher zeige der Präsident keine Symptome. Der 72-Jährige strebt bei der Wahl am 24. Jänner eine zweite Amtszeit an. Er stammt aus den Reihen der Sozialdemokraten, die in Portugal eine Mitte-Rechts-Partei sind.