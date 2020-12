Corona - Positivrate bei oö. Antigen-Schnelltests bei 0,72 Prozent

Leicht entspannte Situation in Spitälern stabil geblieben - Insgesamt 1.101 Tote

Bei den seit Montag kostenlos angebotenen Antigen-Schnelltests in Oberösterreich hat die Positivrate Mittwochnachmittag 0,72 Prozent betragen. 15.457 Personen haben sich in den drei Tagen auf Corona testen lassen, 111 waren positiv, bei 301 lautete das Ergebnis "nicht bestimmbar", informierte der Krisenstab des Landes. Bei den Massentests vom 11. bis 14. Dezember hatte mit 1.306 entdeckten Infektionen die Positivquote 0,38 Prozent betragen.

Insgesamt gab es Mittwochmittag in Oberösterreich 3.142 Infizierte, seit Dienstag waren 346 neue Fälle hinzugekommen. Die sich in den vergangenen Tagen leicht entspannte Situation in den Spitälern blieb stabil. 543 Patienten befanden sich auf Normalstationen, 96 benötigten eine intensivmedizinische Behandlung.

Die Zahl der neuen Todesfälle lag wieder im zweistelligen Bereich. Seit Dienstag sind elf weitere hinzugekommen, zudem wurden dem Krisenstab neun Verstorbene nachgemeldet. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Oberösterreich 1.101 Personen mit oder an Covid-19 gestorben.