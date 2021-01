Corona - Präsident Tadschikistans: Haben keine Fälle mehr

Seit Anfang Jänner

Der zentralasiatische Staat Tadschikistan hat sich frei vom Coronavirus erklärt. "Tadschikistan hat seit Anfang Jänner dieses Jahres keinen einzigen Fall registriert", sagte Präsident Emomali Rachmon am Dienstag in einer Rede vor dem Parlament in der Hauptstadt Duschanbe. "Wir können mit Zuversicht sagen, dass wir kein Coronavirus mehr haben."

Die Menschen hätten Geduld und Weisheit bewiesen und seien nicht in Panik verfallen. "Aber das bedeutet nicht, dass wir unvorsichtig sein sollten", mahnte der Präsident. So sollten die Hygienemaßnahmen weiter eingehalten werden. Flugreisende aus dem Ausland müssten zwei Wochen in Quarantäne.

Die Ex-Sowjetrepublik hatte bereits im Frühjahr lange behauptet, das Land sei coronafrei. Kritik an der autoritären Führung hatte es unter anderem gegeben, weil trotz der Pandemie weiter Fußball gespielt worden war. Später wurden dann Schulen und Universitäten geschlossen. Bis zum vergangenen Montag wurden offiziell 13.308 Corona-Infektionen gemeldet. 90 Menschen starben mit dem Virus.