Corona - Prag will auch ohne EU-Zulassung russischen Sputnik V nutzen

Babis: Wir können nicht auf EMA warten

Das von der Corona-Pandemie besonders schwer getroffene Nachbarland Tschechien will auch ohne eine europäische Zulassung den russischen Impfstoff Sputnik V nutzen. Denkbar sei dies auch beim Vakzin des chinesischen Herstellers Sinopharm, sagte Ministerpräsident Andrej Babis am Sonntag dem Sender CNN Prima News und verwies auf das Beispiel Ungarn. Zuvor hatte bereits Präsident Milos Zeman erklärt, eine tschechische Zulassung würde "völlig reichen".

Die ungarische Regierung setzt Impfstoffe aus Russland und China ein, obwohl die Europäische Arzneibehörde (EMA) sie bisher nicht zugelassen hat. Am Sonntag ließ sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban mit dem Vakzin von Sinopharm impfen, wie er per Facebook mitteilte.

Babis sagte, der russische Impfstoff könne auch ohne eine europäische Genehmigung verwendet werden. "Wir können nicht auf die EMA warten, wenn Russland keinen Genehmigungsantrag gestellt hat." Eine Zulassung der tschechischen Arzneibehörde SUKL sei ausreichend, sagte Babis. Vor gut zwei Wochen hatte er noch erklärt, sein Land werde die Entscheidung der EMA abwarten.

Am Samstagabend hatte bereits der als Russland-freundlich geltende Präsident Zeman erklärt, Tschechien werde von Russland den Impfstoff Sputnik V bekommen. Ein entsprechendes Versprechen habe ihm der russische Staatspräsident Wladimir Putin gegeben, nachdem er ihn in einem Breif um das Vakzin gebeten habe, so Zeman.

Tschechien hat bezogen auf die Bevölkerungszahl eine der höchsten Infektionsraten weltweit. In dem Land mit 10,7 Millionen Einwohnern sind mehr als 1,2 Millionen Infektionsfälle nachgewiesen. Mehr als 20.000 Menschen starben mit oder an dem Virus.

Bis Samstagabend wurden in Tschechien knapp 650.000 Menschen geimpft. In den meisten Fällen wurde das Mittel von BioNTech und Pfizer eingesetzt. Auch Vakzine der Hersteller Moderna und AstraZeneca werden verabreicht.