Corona - Prozess gegen Journalistin beginnt in China

Wegen Kritik an Pandemie-Krisenmanagement in Wuhan

In der chinesischen Metropole Shanghai beginnt am Montag (02.30 Uhr MEZ) der Prozess gegen eine Journalistin, die im Februar aus Wuhan das Corona-Krisenmanagement der Regierung kritisiert hatte. Laut Gerichtsakten wird der 37-jährigen Zhang Zhan vorgeworfen, mit ihren Berichten "Streit geschürt und Unruhe gestiftet" zu haben. Ihr drohen bis zu fünf Jahre Haft.

In Wuhan war das Coronavirus Ende vergangenen Jahres erstmals aufgetreten. Innerhalb kurzer Zeit verbreitete es sich massiv in der Millionenmetropole, aus der Zhang im Februar live berichtete. Im Mai wurde sie festgenommen. Ihr Gesundheitszustand ist nach Angaben ihres Anwalt "extrem schlecht". Die Journalistin war im Juni in einen Hungerstreik getreten und wurde zwangsernährt.