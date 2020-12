Corona - "Querdenken"-Demo in Dresden verboten

Gericht: Wegen Pandemie Großkundgebungen nicht möglich

Das sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen hat ein Verbot der für Samstag beantragten sogenannten "Querdenken"-Demonstration in Dresden bestätigt. Das OVG wies in der Nacht auf Samstag die Beschwerde des Veranstalters gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Dresden zurück. Das Verwaltungsgericht war der Argumentation der Stadt Dresden gefolgt, dass eine solche Großdemo in der Corona-Pandemie nicht möglich sei. Das sei "nicht zu beanstanden", entschied das OVG.

Die Prognose beruhe maßgeblich auf der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) angesichts des am Freitag vermeldeten Höchststands an Neuinfektionen. Dabei sei insbesondere Sachsen im Vergleich zum übrigen Deutschland überdurchschnittlich betroffen. Auch sei die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems real, begründete das OVG weiter. Die "Querdenken"-Bewegung hatte für Dresden eine Demonstration mit 4.000 Teilnehmern angemeldet.

Die Prognose, dass Auflagen nicht eingehalten würden und der Polizei nicht Folge geleistet werde, sei angesichts der Erfahrungen mit der "Querdenken"-Kundgebung in Leipzig von Anfang November "nicht zu beanstanden", so das OVG Bautzen. In Leipzig hatte es am 7. November bei einer Kundgebung der Querdenken-Bewegung mit rund 20.000 Teilnehmern zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Auflagen gegeben. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, nachdem die Polizei die Demonstration wegen der Verstöße gegen die Corona-Regeln vorzeitig aufgelöst hatte. Diese Demonstration war vom OVG Bautzen kurzfristig erlaubt worden.