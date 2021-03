Corona - R-Zahl in Italien wieder auf über 1 gestiegen

Fünf Millionen Italiener immunisiert

In Italien nehmen die Corona-Neuinfektionen in Italien wieder zu. Die Reproduktionszahl stieg von 0,99 auf 1,06 an teilte das Ministerium am Freitag mit. Die R-Zahl zeigt an, wie viele Menschen eine infizierte Person im Schnitt ansteckt. Besorgniserregend sei der Anstieg der Zahlen der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern und auf Intensivstationen.

Angesichts des Trends könnten die Regionen Abruzzen und Kampanien ab Montag als rot eingestuft werden. Damit wächst die Zahl der roten Regionen auf vier. Venetien und Friaul Julisch Venetien könnten sich der Lombardei, dem Piemont, sowie der Emilia Romagna und der Toskana in der Liste der orangen Regionen anschließen. Die neuen Farben der Regionen werden am Freitagabend angekündigt und gelten ab Montag. In Italien gilt seit Oktober das Ampelsystem mit auf regionaler Basis bestimmten Anti-Covid-Vorkehrungen.

Aus Angst vor einer Ausbreitung hochansteckender Varianten des Coronavirus hat die norditalienische Region Lombardei am Donnerstag eine Verschärfung der Anti-Covid-Maßnahmen bis zum 14. März beschlossen. Die Verschärfungen traten am Freitag in Kraft, wie die Regionalbehörden mitteilten. Das öffentliche Leben wird damit sehr stark eingeschränkt. Bars, Restaurants und die meisten Geschäfte sperren zu. Die Menschen dürfen nicht mehr im öffentlichen Raum essen oder trinken und sollen ihre Häuser nur noch für notwendige Dinge, wie etwa Einkaufen oder Arztbesuche verlassen. Alle Schüler müssen wieder über das Internet von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen.

Die Regierung um Premier Mario Draghi drückt auf das Gaspedal, um sich bei der Produktion von Impfstoffen selbstständig zu machen. Italien könnte im Herbst mit der Eigenproduktion von Impfstoffen beginnen, bestätigte Industrieminister Giancarlo Giorgetti. 500 Millionen Euro will die Regierung im Rahmen des nächsten Stützungspakets für die Einrichtung eines italienischen Forschungszentrums locker machen, in dem Vakzine gegen das Coronavirus entwickelt werden sollen. Die Regierung auch in italienischen Betrieben die Arbeitnehmer und ihre Familien zu impfen beginnen. Damit soll die Impfkampagne beschleunigt werden.

Über fünf Millionen Italiener erhielten bisher zumindest die erste Dose Impfstoff. Immunisiert wurden inzwischen eine Million Senioren über 80 Jahre. Das Gesundheitsministerium beschloss, dass Personen, die bereits am Covid-19 erkrankt sind, mit lediglich einer einzigen Impfdosis immunisiert werde sollen.