Corona - Regierung vor Entscheidung über weiteres Vorgehen

Experten-Statements am Samstag, Regierungs-PK für Sonntag in Aussicht genommen

Der Corona-Lockdown in Österreich könnte über den 24. Jänner hinaus verlängert werden - tauchen doch immer mehr Fälle der neuen britischen Coronavirus-Variante auf. Die Bundesregierung stand ab Freitag im Beratungs-Marathon. Sie wird nach Gesprächen mit den Landeshauptleuten, Experten und den Sozialpartnern am Wochenende entscheiden. Für Sonntag ist eine Pressekonferenz zur Information über die weitere Vorgangsweise in Aussicht genommen.

Freitagabend beriet die Regierung - ausnahmsweise wieder einmal persönlich im Bundeskanzleramt in Wien - mit den Landeshauptleuten, wie es nach dem 24. Jänner weitergeht. Samstagfrüh (ab 8 Uhr) holt sie die Meinung von Experten ein - die dann im Anschluss (ab 9 Uhr) in Pressestatements Auskunft über die Corona-Lage geben. Ab 10 Uhr bespricht die Regierung dann noch die Lage mit den Sozialpartnern.