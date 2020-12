Corona - Rekord bei Auszahlung von Kärntner Finanz-Nothilfe

240.000 Euro im November für Hilfe in besonderen Lebenslagen ausbezahlt

Die Corona-Krise hat in Kärnten zu einem Auszahlungsrekord der Hilfe in besonderen Lebenslagen - einem einmaligen, zweckgebundenen Zuschuss - geführt. Wie Sozialreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Dienstag in einer Aussendung sagte, wurden allein im November 240.000 Euro ausbezahlt. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2019 floss aus dem Topf für Hilfe in besonderen Lebenslagen insgesamt knapp eine Million Euro. Diese Summe wurde heuer bereits August um 100.000 Euro überschritten.

Laut Prettner sei die Zahl der Anträge seit dem Frühjahr gestiegen. Bis Ende November wurden mehr als 2.700 Anträge positiv beschieden, im Vorjahr waren es insgesamt rund 1.500. Die Sozialreferentin rechnet damit, dass dieser Trend auch im Jahr 2021 anhalten wird.