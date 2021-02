Corona - Reproduktionszahl in Österreich bei 1,11

Grenzwert deutlicher als zuletzt überschritten

Die steigenden Corona-Fallzahlen haben dazu geführt, dass auch die sogenannte geschätzte effektive Reproduktionszahl (R-Zahl) in Österreich weiterhin über dem kritischen Wert von 1,0 liegt, und zwar deutlicher als zuletzt: 1,11 betrug dieser Wert nunmehr am Mittwoch (24. Februar) laut dem wöchentlichen Update von AGES und TU Graz am Freitag. Eine Woche zuvor war der Einser zum ersten Mal seit längerem und gerade erst knapp überschritten worden, da lag der Wert bei 1,04.

Eine R-Zahl von über 1,0 bedeutet, dass ein mit SARS-CoV-2 Infizierter statistisch gesehen mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. In Salzburg und Vorarlberg lag die effektive Reproduktionszahl um 1,0. Im Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Tirol und Wien stieg der Wert über 1,0.

Die geschätzte tägliche Steigerungsrate für den 24. Februar wurde mit 4,5 Prozent angegeben. Dieser Wert hatte eine Woche zuvor noch 2,5 Prozent betragen und davor 0,7 Prozent.