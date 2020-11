Corona - Rom bekräftigt Forderung nach europaweitem Skiurlaub-Verbot

Italien will aus dem Ausland heimkehrende Bürger kontrollieren

Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat am Mittwoch seine Forderung nach einem gesamteuropäischem Skiurlaub-Verbot bekräftigt. Er habe diesbezüglich Gespräche mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und mit EU-Ratspräsident Charles Michel geführt, sagte Conte am Mittwoch.

"Unser Ziel ist es, zu einer einheitlichen Linie in Sachen Skianlagen und Weihnachtsurlaub zu gelangen", sagte Conte bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit seinem spanischen Amtskollegen Pedro Sanchez in Palma de Mallorca.

"Wir können uns diesmal keinen Weihnachtsurlaub in den Bergen wie in den vergangenen Jahren erlauben. Ich wünsche mir, dass wir uns zu einer einheitlichen europäischen Linie entschließen", sagte Conte. Italien wolle verhindern, dass seine Bürger Weihnachten im Ausland verbringen und "ohne Kontrolle" in die Heimat zurückkehren.

Italien arbeitet an einem Impfplan. Dieser soll am 2. Dezember vorgestellt werden. Die italienische Regierung hofft, bereits Ende Jänner 2021 mit einer massiven Impfkampagne gegen Covid-19 starten zu können.