Corona - Rotes Kreuz testet Mitarbeiter des Innenministeriums

Ab 7. Dezember Möglichkeit von freiwilligen Antigen-Tests

Das Rote Kreuz wird als Kooperationspartner die Corona-Testung aller Bediensteter des Innenressorts übernehmen. Dies kündigte Ressortchef Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag an. Ab 7. Dezember können sich alle BMI-Bediensteten auf freiwilliger Basis in zwei Test-Durchgängen auf eine Infektion untersuchen lassen.

"Durch die Expertise, das Know-how und die bereitgestellte Infrastruktur des Roten Kreuzes können wir den rund 39.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein sicheres Test-Verfahren in einem geübten, reibungslosen Prozedere garantieren", so Nehammer. Das ÖRK sei mit seinen rund 40.000 aktiven Sanitätern sowie 133 Bezirksdienststellen der perfekte Partner.